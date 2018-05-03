3 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестчанин получил в подарок от друзей краденую собаку, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Анна Иващенко.

Случай произошел в поселке Мухавец Брестского района. Местный житель вышел за водой, не закрыв за собой калитку. Следом за хозяином на дорогу выбежал мопс. В это время на автомобиле проезжала компания молодых людей. Одному из них пришла в голову идея забрать собаку с собой. Приехав в Брест, приятели подарили собаку другу. Тот в свою очередь передарил ее знакомому.

Между тем огорченный пропажей четвероногого друга хозяин мопса обратился с заявлением в милицию и разместил объявления в социальных сетях. В ходе оперативно-разыскных мероприятий место нахождения пса было установлено, и собаку вернули законному владельцу. В скором времени был задержан и зачинщик кражи. Им оказался неработающий житель Бреста 1995 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (тайное похищение имущества, кража).-0-