Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
4 октября 2018, Чт
+9°C
Переменная облачность EUR 2.469
USD 2.1334
RUB 3.26
Главное
Александр Лукашенко во время презентации формы Лукашенко показали форму белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх
Президент
Крутой: Национальная стратегия устойчивого развития Беларуси до 2035 года должна иметь прикладной характер
Экономика
Отопление подключено во всех соцучреждениях Беларуси
Общество
Удаче - зеленый цвет! Покупка в "ГиперМолл" принесла пенсионерке Татьяне Трофимовой квартиру в Минске!
Общество
Более 300 организаций из 15 стран примут участие в Белорусском энергетическом и экологическом форуме
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Несвижская мошенница выманила около $60 тыс. у клиентов фирмы
14:15 Происшествия
Активисты БРСМ Минска и ветераны комсомола заложат в парке Победы яблоневую аллею
14:13 Регионы
Белорусский электросамокат представят на энергетическом и экологическом форуме в Минске
13:58 Технологии
Беларусь рассчитывает на долгосрочный эффект от участия в выставке в Шанхае - Терентьев
13:55 Экономика
Сельхозярмарки пройдут 6-7 октября у Дворца спорта и "Чижовка-Арены" в Минске
13:52 Регионы
Крутой: Национальная стратегия устойчивого развития Беларуси до 2035 года должна иметь прикладной характер
13:48 Экономика
Брестчанин продал за валюту автомобиль и лишился $10 тыс.
13:39 Происшествия
Рабочий погиб при ремонте костела в Гродненской области
13:32 Происшествия
Россиянину грозит 15 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков в Беларуси
13:31 Происшествия
Белорусские архивисты используют опыт коллег из Финляндии по оцифровке материалов
13:30 Общество
Доллар и евро на торгах 4 октября подорожали, российский рубль подешевел
13:22 Экономика
Беларусь рассчитывает после ввода АЭС увеличить экспорт электроэнергии на рынок ЕАЭС
13:19 Экономика
В Глубокском районе работникам предприятий АПК доплатили зарплату после вмешательства прокуратуры
13:12 Регионы
В Речицком районе мужчина получил серьезные травмы, пытаясь догнать поезд
13:02 Происшествия
Минское предприятие по торговле зонтами недоплатило свыше Br62 тыс. налогов
12:47 Происшествия
Гомельчанин до смерти избил свою сожительницу из ревности
12:46 Происшествия
Белорусско-китайский форум пройдет во время China International Import Expo в Шанхае
12:45 Экономика
В Малайзии шесть дайверов утонули, пытаясь спасти подростка
12:36 В мире
Операция "Нелегал" в Могилевской области: выявлено 274 нарушения миграционного законодательства
12:34 Происшествия
Нетрезвый иностранец сбежал с места аварии в Минске
12:33 Происшествия
Все новости
Темы
К юбилею молодежного движения К юбилею молодежного движения
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Отопительный сезон Отопительный сезон
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Брестчанин продал за валюту автомобиль и лишился $10 тыс.

Происшествия 04.10.2018 | 13:39
Фото из архива
Фото из архива

4 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте у автовладельца конфисковали $10 тыс. за осуществление валютной операции, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Ленинского РОВД Бреста Дмитрий Козлов.

Брестчанин при продаже личного автомобиля "Фольксваген Джетта" оценил его в Br20 тыс. Однако в качестве платежного средства мужчина принял иностранную валюту в сумме $10 тыс. В результате у продавца конфисковали предмет правонарушения - всю полученную за автомобиль сумму. Кроме того, мужчину оштрафовали на 50 базовых величин (сейчас базовая величина составляет Br24,5). Что касается покупателя, то суд признал сделку действительной, и машина осталась у нового владельца.

"В нашей стране расчет должен осуществляться только в белорусских рублях. Лица, принявшие иностранную валюту в качестве платежного средства, подлежат привлечению к ответственности. Законодательством за это предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 до 100 базовых величин, конфискация предмета сделки, а также иностранной валюты и иных денежных средств, находившихся у виновного лица при себе на момент совершения правонарушения", - отметил замначальника РОВД.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
автомобиль, Брест, МВД
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.469 BYN 2.468 BYN 2.475 BYN
USD
2.1334 BYN 2.148 BYN 2.155 BYN
RUB
3.26 BYN 3.24 BYN 3.254 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Каждый знает пешеход - фликер точно жизнь спасет!
Все видео

Фотоновости

Активисты БРСМ Минска провели "Диалог поколений" с ветеранами комсомола
Все фото

Инфографика

Вакцинация против гриппа В 2018 году планируется привить около 40% населения (75% среди групп риска), в том числе за счет местных бюджетов и личных средств граждан - 19%, собственных средств предприятий и организаций - 8%, республиканского бюджета - 13%.
Вся инфографика
Президент
Фото из архива Новый механизм финоздоровления проблемных сельхозпредприятий внедряется в Беларуси
Лукашенко поздравил Бархама Салеха с избранием на пост Президента Ирака
Лукашенко: Германия неизменно является одним из основных партнеров Беларуси в Европе и мире
Политика
Выступает Владимир Макей. Фото МИД Макей: мир нуждается в новом формате международных отношений
Беларусь рассчитывает поставить точку в дискуссии с Литвой по АЭС на сессии Конвенции Эспо в феврале
Депутаты 5 октября рассмотрят вопрос о даче согласия на назначение Румаса премьер-министром
Экономика
Беларусь рассчитывает после ввода АЭС увеличить экспорт электроэнергии на рынок ЕАЭС
Беларусь рассчитывает на долгосрочный эффект от участия в выставке в Шанхае - Терентьев
Крутой: Национальная стратегия устойчивого развития Беларуси до 2035 года должна иметь прикладной характер
Общество
РЕПОРТАЖ: В гостях у сибирских белорусов
Белорусские архивисты используют опыт коллег из Финляндии по оцифровке материалов
Более 300 организаций из 15 стран примут участие в Белорусском энергетическом и экологическом форуме
Регионы
Фото из архива Гомельская область планирует подписать на V Форуме регионов контракты на $100 млн
Активисты БРСМ Минска и ветераны комсомола заложат в парке Победы яблоневую аллею
Сельхозярмарки пройдут 6-7 октября у Дворца спорта и "Чижовка-Арены" в Минске
Спорт
Выступает Владимир Макей. Фото из Twitter-аккаунта Постоянного представительства Республики Беларусь при ООН Фотовыставка о спортивных достижениях Беларуси открылась в Нью-Йорке
Белоруски обыграли Швецию на Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми
Мужская команда "Цмокi-Мiнск" в 10-й раз подряд выиграла Кубок Беларуси по баскетболу
Технологии
Сергей Щербаков Белорусский электросамокат представят на энергетическом и экологическом форуме в Минске
IT-форум "Цифровое образование: инвестиции в будущее" пройдет в Витебске 4 октября
Представлена полноразмерная пассажирская капсула Hyperloop
Культура
Рената Санторо, Дарья Юркевич. Фото с официального сайта фестиваля Картины национального конкурса "Лістапада-2018" оценят международные эксперты
Праздник поэзии к 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича пройдет в Новогрудке
Выставка интуитивной живописи открывается в Гомеле
В мире
Фото Синьхуа-БЕЛТА В Индонезии число жертв землетрясения превысило 1,4 тыс. человек
В Малайзии шесть дайверов утонули, пытаясь спасти подростка
Правительство Армении отправило в отставку шесть губернаторов
Калейдоскоп
Фото thetimes.co.uk В мире за шесть лет более 250 человек погибли, делая селфи
Канадский хирург прооперировал мальчика и его плюшевого мишку
Сериал "Универ" официально закрыт
Газета 7 дней
#ЛюблюГеографию
Жизнь на окраине, или Как корреспондент «7 дней» на рыбалку ходила
...И пусть зазвучит музыка!
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия