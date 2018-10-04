Брестчанин продал за валюту автомобиль и лишился $10 тыс.

4 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте у автовладельца конфисковали $10 тыс. за осуществление валютной операции, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Ленинского РОВД Бреста Дмитрий Козлов.

Брестчанин при продаже личного автомобиля "Фольксваген Джетта" оценил его в Br20 тыс. Однако в качестве платежного средства мужчина принял иностранную валюту в сумме $10 тыс. В результате у продавца конфисковали предмет правонарушения - всю полученную за автомобиль сумму. Кроме того, мужчину оштрафовали на 50 базовых величин (сейчас базовая величина составляет Br24,5). Что касается покупателя, то суд признал сделку действительной, и машина осталась у нового владельца.

"В нашей стране расчет должен осуществляться только в белорусских рублях. Лица, принявшие иностранную валюту в качестве платежного средства, подлежат привлечению к ответственности. Законодательством за это предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 до 100 базовых величин, конфискация предмета сделки, а также иностранной валюты и иных денежных средств, находившихся у виновного лица при себе на момент совершения правонарушения", - отметил замначальника РОВД.-0-