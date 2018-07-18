Брестчанка принесла в милицию комбинированное охотничье ружье начала XX века

18 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Комбинированное охотничье ружье начала XX века исследуют брестские эксперты, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

Жительница Бреста добровольно выдала сотрудникам милиции охотничье ружье иностранного производства неизвестной марки. По словам женщины, оружие она обнаружила в квартире покойных родителей. Согласно заключению эксперта Брестского межрайонного отдела ГКСЭ, исследованный предмет является комбинированным охотничьим ружьем ("тройником") оружейного мастера Франца Карла Люнебурга, изготовленным заводским способом и относящимся к огнестрельному оружию.

Полная информация о мастере и его ружьях в открытых источниках отсутствует. Единственное его упоминание встречается в документе Германской империи 1906 года, закрепляющее исключительное право мастера на изготовление этого ружья. В начале XX века "тройники" в Российской империи служили показателем социального статуса или материального благополучия. "В практике брестских экспертов подобное ружье встречается впервые. В настоящее время оно изготавливается европейскими мастерами-оружейниками индивидуально для коллекционеров или практичных профессионалов-охотников", - добавила Татьяна Сивицкая.-0-

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