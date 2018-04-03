Брестская таможня возбудила два уголовных дела за ввоз марихуаны в ЕАЭС

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестская таможня на минувшей неделе возбудила два уголовных дела по ч.1 ст.328-1 УК Беларуси за ввоз марихуаны на территорию ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"В республиканском пункте таможенного оформления "Варшавский мост" житель Орши, возвращавшийся из Польши в качестве пассажира автомобиля Skoda, пытался переместить через границу марихуану. После того как транспортное средство было направлено в бокс для досмотра, 48-летний гражданин решил избавиться от свертка с растительным веществом, выбросив его в сторону мусорного контейнера. Однако действия гражданина зафиксированы средствами контроля и пресечены должностными лицами таможни", - пояснили в ГТК.

В РПТО "Мокраны" 28-летний житель Бреста, управлявший микроавтобусом Mercedes, пытался ввезти марихуану, сокрыв ее в пачках сигарет.

В обоих случаях наличие опасного наркотического средства подтверждено заключением эксперта областного управления Государственного комитета судебных экспертиз.

Подозреваемые задержаны.-0-