Брестская транспортная прокуратура отметила ненадлежащее состояние железнодорожных переездов

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура нашла нарушения в деятельности Брестского и Барановичского отделений Белорусской железной дороги, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.
"Брестская транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства о безопасности движения на железнодорожных переездах, обследовав значительное число таких объектов транспортной инфраструктуры. В ходе проверки прокуроры вскрыли факты неисполнения указанных требований Брестским и Барановичским отделениями Белорусской железной дороги, профильными дорожно-эксплуатационными организациями", - говорится в сообщении.
В частности, установлены нарушения по линии ежегодного комиссионного обследования железнодорожных переездов, определения их категорий, выполнения работ по поддержанию настилов в надлежащем состоянии, обеспечения для участников движения удовлетворительной видимости переездов и оснащения их электрическими шлагбаумами. На обследованных объектах порой отсутствовала разметка, само дорожное покрытие находилось в ненадлежащем состоянии, что могло привести к дорожно-транспортным происшествиям.
По итогам проверки транспортная прокуратура внесла представления в Брестское и Барановичское отделения Белорусской железной дороги, соответствующие дорожно-эксплуатационные организации.
В результате приняты меры к устранению выявленных нарушений. Проведено внеочередное комиссионное обследование железнодорожных переездов с проверкой их состояния, рассмотрены вопросы реконструкции четырех таких объектов и оборудования их шлагбаумами с охраной, разработаны предложения о совершенствовании технических требований к безопасности, выполнены ремонтные работы на прилегающих к переездам участках автомобильных дорог.-0-
Самые интересные новости про Брест читайте в нашей группе ВКонтакте!
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4374 BYN
|2.44 BYN
|2.445 BYN
|USD
|1.9955 BYN
|1.996 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.5403 BYN
|3.525 BYN
|3.537 BYN