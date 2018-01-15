Брестская транспортная прокуратура отметила ненадлежащее состояние железнодорожных переездов

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура нашла нарушения в деятельности Брестского и Барановичского отделений Белорусской железной дороги, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.

"Брестская транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства о безопасности движения на железнодорожных переездах, обследовав значительное число таких объектов транспортной инфраструктуры. В ходе проверки прокуроры вскрыли факты неисполнения указанных требований Брестским и Барановичским отделениями Белорусской железной дороги, профильными дорожно-эксплуатационными организациями", - говорится в сообщении.

В частности, установлены нарушения по линии ежегодного комиссионного обследования железнодорожных переездов, определения их категорий, выполнения работ по поддержанию настилов в надлежащем состоянии, обеспечения для участников движения удовлетворительной видимости переездов и оснащения их электрическими шлагбаумами. На обследованных объектах порой отсутствовала разметка, само дорожное покрытие находилось в ненадлежащем состоянии, что могло привести к дорожно-транспортным происшествиям.

По итогам проверки транспортная прокуратура внесла представления в Брестское и Барановичское отделения Белорусской железной дороги, соответствующие дорожно-эксплуатационные организации.

В результате приняты меры к устранению выявленных нарушений. Проведено внеочередное комиссионное обследование железнодорожных переездов с проверкой их состояния, рассмотрены вопросы реконструкции четырех таких объектов и оборудования их шлагбаумами с охраной, разработаны предложения о совершенствовании технических требований к безопасности, выполнены ремонтные работы на прилегающих к переездам участках автомобильных дорог.-0-

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