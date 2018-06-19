Брестские пограничники предотвратили незаконный ввоз крупной партии говядины

19 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские пограничники предотвратили незаконное перемещение через белорусско-украинскую границу 44 туш крупного рогатого скота, сообщили БЕЛТА в Брестской Краснознаменной пограничной группе им. Дзержинского.
В Малоритском районе незаконным бизнесом по транспортировке мяса через границу занимались местные жители. Они 18 июня проигнорировали требования сотрудников пограничной службы об остановке в погранполосе и попытались скрыться. Действия нарушителей вынудили пограничников применить оружие. В результате были задержаны три транспортных средства. Водители иномарок предприняли попытку переместить из Украины в Беларусь вне пунктов пропуска 44 туши крупного рогатого скота. Партия мяса перевозилась без соблюдения сантребований и, соответственно, не прошла обязательного ветеринарного и санитарного контролей.
В отношении задержанных начат процесс по ст.23.29 (незаконное пересечение госграницы Беларуси), ст.23.30 (нарушение пограничного режима) и ст.23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП.
Кроме того, сотрудниками ГАИ Малоритского РОВД в отношении одного из мужчин составлены протоколы по ст.18.12 (нарушение правил эксплуатации транспортного средства) и ст.18.21 (невыполнение требования об остановке транспортного средства) КоАП.
Также правовую оценку в отношении лиц и товара дадут сотрудники таможни.-0-
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