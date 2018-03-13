Брестские пограничники пресекли попытку переместить в Польшу на квадрокоптере 300 пачек сигарет

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские пограничники пресекли попытку незаконно переместить в Польшу на квадрокоптере 300 пачек сигарет, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
Правонарушение было зафиксировано в пограничной полосе на участке ответственности пограничной заставы "Знаменка". "По оперативной информации в лесном массиве в 500 м от линии границы произведен поиск и задержание квадрокоптера. К беспилотному летательному аппарату был прикреплен груз из 300 пачек сигарет", - рассказали в ГПК.
Сейчас установлены все лица, причастные к противоправной деятельности. "Они будут привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима по ч.1 ст.23.30 КоАП. Кроме того, решается вопрос о привлечении их к ответственности таможенными органами по ст.14.1. КоАП (перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время)", - отметили в Госпогранкомитете. Злоумышленников также привлекут к ответственности по ст.18.41 КоАП по линии Белаэронавигации, поскольку они нарушили правила использования воздушного пространства, авиамоделей. Все эти статьи предусматривают наказание в виде крупных штрафов.-0-
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