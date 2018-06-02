2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские спасатели вытащили щенка из застывшего битума, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"Утром 31 мая в пожарную аварийно-спасательную часть №5 Брестского РОЧС, находящуюся в свободной экономической зоне "Брест", позвонили из соседней организации и сказали, что слышат, как неподалеку скулит собака. Что-то с ней произошло. На место выехали спасатели и возле взлетной полосы аэропорта обнаружили щенка, который застрял в смоле", - пояснили в ведомстве.

Работники МЧС принялись за дело и стали вытаскивать несчастного щенка. "Проблема была в том, что после холодной ночи по этому битуму можно было ходить. Он был твердый, как асфальт. А еще под щенком была яма. Ему повезло, что морда лежала на мелком участке. Еще пару часов, и его бы втянуло еще глубже", - прокомментировал произошедшее начальник 1-й дежурной смены Мирослав Давидчик.

Спасатели работали час. С помощью шанцевого инструмента им удалось достать щенка. Однако он не мог пошевелиться и был обессилен. Его необходимо было отмыть. "Никто из обнаруживших бедного щенка не взял на себя ответственность за его спасение, так как было непонятно, как ему можно помочь. Пожарные забрали его к себе в часть, а оттуда связались с волонтерами организации "Доброта в Бресте". Волонтеры отозвались на просьбу о помощи и примчались к спасателям. Вскоре они доставили щенка в ветклинику, где время на спасение шло на минуты. Пострадавшего пса было очень трудно очистить. Волонтеры призывали жителей города оказать помощь в спасении щенка. Его оттирали подсолнечным маслом, но свободных рук было мало. У щенка была сильная интоксикация из-за смоляной корки. Более того, его состояние было близко к критическому - он был полностью обезвожен, у него были сломаны лапки и хвост. За его жизнь боролись практически целый день", - рассказали в МЧС.

В итоге щенок был освобожден из смолянистого "капкана". Позже он стал пить и есть. Теперь он находится в надежных руках добрых людей.-0-