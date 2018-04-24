Брестские таможенники изъяли на границе партию нелегальной парфюмерии

24 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Варшавский мост" таможенники выявили скрытую в тайнике партию духов, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.
На автомобиле "Ауди" из Польши в Беларусь следовал 42-летний мужчина. Для пересечения границы он выбрал зеленый коридор, заявив тем самым об отсутствии подлежащих декларированию товаров. Однако во время таможенного контроля в конструктивных полостях машины инспекторы обнаружили 170 флаконов с духами иностранного производства. Парфюмерная продукция и транспортное средство у владельца были изъяты.
В отношении мужчины начат административный процесс по ч.2 ст.14.1 (перемещение через границу товаров с сокрытием от таможенного контроля) КоАП.-0-
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