Брестские таможенники изъяли незадекларированные устройства для майнинга криптовалюты

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни изъяли на границе незадекларированные ASIC-майнеры для добычи криптовалют, сообщили БЕЛТА в таможне.

Через республиканский пункт таможенного оформления "Козловичи" из Германии на территорию Евразийского экономического союза следовал грузовой автомобиль Mercedes, который перевозил сантехнику. В технической нише полуприцепа с помощью стационарного инспекционно-досмотрового комплекса были выявлены нехарактерные вложения. Там обнаружены три ASIC-майнера для добычи криптовалют. Спустя час три аналогичных устройства выявлено в грузовике DAF, возвращавшемся из Польши в Беларусь без груза.

В обоих случаях общая стоимость чипов для добычи криптовалют составила по Br12 тыс. Исходя из количества, ассортимента и предназначения эти предметы не отнесены к товарам для личного пользования. В связи с недекларированием они изъяты таможней до решения суда. В отношении водителей-экспедиторов начаты два процесса по ч.1 ст.14.5 (недекларирование товаров) КоАП Беларуси.

"В соответствии с законодательством при пересечении границы норма беспошлинного ввоза личного имущества, ввозимого на территорию ЕАЭС, составляет 1,5 тыс. евро и 50 кг. В случае ввоза товаров чаще одного раза в три месяца нормы их беспошлинного ввоза составляют 300 евро и 20 кг", - напомнили в Брестской таможне.-0-