Брестские таможенники изъяли партию устройств для компьютеров на Br115 тыс.

8 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС партии дорогостоящих устройств для компьютеров, сообщили БЕЛТА в таможне.

Индивидуальный предприниматель из Минска следовал на автомобиле Iveco через пункт таможенного оформления "Домачево" и перемещал с собой партию компьютерных принадлежностей. Согласно представленным к оформлению документам, в адрес минской фирмы-получателя из Литвы ввозились материнские платы и видеокарты общей стоимостью около Br36 тыс. Однако в ходе проведения таможенного контроля установлено, что документы являются недействительными: в них неверно указана страна-отправитель, а настоящая стоимость товара более чем в три раза превышает заявленную.

В результате идентификации товара и документов 320 материнских плат и 120 видеокарт на сумму свыше Br115 тыс. изъяты. В отношении минчанина Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.14.5 (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) КоАП Беларуси.-0-