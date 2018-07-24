Брестские таможенники обнаружили рога оленя в тайнике автомобиля

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни в республиканском пункте таможенного оформления "Мокраны" обнаружили в легковом автомобиле тайник с оленьими рогами, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Безработный житель Брестского района возвращался из Украины на "Фольксвагене". При пересечении границы 21-летний мужчина выбрал для движения зеленый коридор. Тем самым он заявил об отсутствии товаров для личного пользования, подлежащих обязательному письменному декларированию.
При таможенном досмотре выяснилось, что автомобиль оборудован газобаллонной установкой, а в топливном баке находятся 92 кг распиленных оленьих рогов. По предварительной оценке, их общая стоимость составила более Br3,5 тыс. Согласно законодательству, такой товар подлежал таможенному декларированию и должен был сопровождаться ветеринарным сертификатом.
Таможня начала административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Беларуси. Автомобиль 1992 года выпуска изъят до решения суда.-0-
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3317 BYN
|2.316 BYN
|2.326 BYN
|USD
|1.9895 BYN
|1.985 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.1505 BYN
|3.146 BYN
|3.16 BYN