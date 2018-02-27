27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники обнаружили в микроавтобусе тайник с одеждой, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В республиканском пункте таможенного оформления "Варшавский мост" задержан микроавтобус Mercedes-Benz 2002 года выпуска и сокрытая в нем коммерческая партия товара.

Житель Бреста возвращался на транспортном средстве домой из Польши. При пересечении границы 19-летний водитель выбрал зеленый коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров для личного пользования, которые подлежат декларированию. Во время таможенного контроля должностные лица Брестской таможни установили, что в конструктивных полостях микроавтобуса и оборудованном в нем тайнике находилось свыше 300 незадекларированных предметов одежды (куртки, платья, кофты, юбки, шапки) и бижутерии (серьги, цепочки).

В отношении гражданина начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь (перемещение товаров через границу с сокрытием от таможенного контроля).-0-