Брестские таможенники пресекли незаконное перемещение через границу прицепов

30 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В республиканском пункте таможенного оформления "Козловичи" выявлены два факта незаконного перемещения через границу автомобильных прицепов, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом Schwarzmueller (ранее временно ввезены на территорию Евразийского экономического союза) направлялся на выезд в Польшу. Сотрудники таможни установили, что идентификационный VIN-номер на полуприцепе не соответствует сведениям, указанным в свидетельстве о государственной регистрации и таможенной декларации на транспортное средство международной перевозки.

Позже в этот же пункт пропуска на въезд в Беларусь прибыли микроавтобус Renault с прицепом PZL-Swidnik, зарегистрированными в Польше. При таможенном досмотре также выявлено, что VIN-номер на прицепе не соответствует указанным в техпаспорте сведениям.

В обоих случаях Брестской таможней начаты административные процессы по факту недекларирования (ч.1 ст.14.5 КоАП) и попытке перемещения прицепа, подлежащего декларированию, с приданием ему вида другого товара (ч.2 ст.14.1 КоАП).-0-