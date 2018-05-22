Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз крупной партии пива

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза крупной партии алкоголя, сообщили БЕЛТА в таможне.

В республиканский пункт таможенного оформления "Козловичи" прибыл грузовой автомобиль Volvo. По представленным водителем-экспедитором сведениям, он вез из Германии в Россию пиво. Во время таможенного досмотра в полуприцепе было обнаружено более 39 тыс. банок напитка, не заявленных в документах. Часть незадекларированного товара не была указана вовсе, а часть пива перемещалась под видом другого наименования. По предварительной оценке, общая стоимость незаконно ввозимого алкоголя составляет свыше Br32 тыс.

Фото Брестской таможни

Брестской таможней по факту недекларирования груза российским субъектом хозяйствования начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП. Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-