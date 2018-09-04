Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз запчастей для промоборудования

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни в пункте пропуска "Козловичи" выявили коммерческую партию запчастей для промышленного оборудования, ввозимую в Евразийский экономический союз без декларирования, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В грузовом отсеке автомобиля DAF перемещалось 39 бывших в употреблении шлифовальных станков в разобранном виде. Во время таможенных операций установлено, что среди них находится более 490 новых запчастей для промышленного оборудования, сведений о которых не было в документах. По предварительной оценке, общая стоимость незаконно перемещаемых запчастей составила более Br29 тыс.

Согласно товаросопроводительным документам, отправителем значилась фирма, зарегистрированная в Швейцарии. Перевозчиком товара, направлявшегося в Россию, была российская фирма.

Брестская таможня по факту недекларирования части груза начала процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси. Санкцией этой статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения без конфискации незаконно перемещаемого товара.-0-