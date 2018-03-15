Брестские таможенники пресекли попытку ввоза незадекларированного промышленного оборудования

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники выявили факт незаконного перемещения промышленного оборудования стоимостью свыше Br160 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В пункте пропуска "Козловичи" таможенники с использованием инспекционно-досмотрового комплекса выявили незаконное перемещение девяти единиц специальной техники, предназначенной для погрузочных и разгрузочных работ.

Оборудование следовало из Германии на территорию Евразийского экономического союза в транспортном средстве DAF. Водитель автомобиля представил таможенному органу товаросопроводительные документы, в соответствии с которыми в грузовом отсеке автопоезда перемещалось промышленное оборудование.

"По сканограмме, полученной при использовании инспекционно-досмотрового комплекса, установлено, что количество фактически перемещаемого товара не соответствует заявленному. Принято решение направить машину на досмотр, который и подтвердил наличие девяти не указанных в документах единиц промышленного оборудования. Стоимость данной техники составила свыше Br160 тыс.", - рассказали в ГТК.

По факту недекларирования таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.

Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере от 5 до 30 базовых величин (сейчас базовая величина составляет Br24,5), а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.-0-