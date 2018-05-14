Брестские таможенники пресекли ввоз 60 незадекларированных аккумуляторов

14 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза 60 незадекларированных аккумуляторов для легковых автомобилей, сообщили БЕЛТА в таможне.

В пункте пропуска "Козловичи" при досмотре грузовика Volvo, перевозившего автозапчасти из Бельгии на территорию ЕАЭС, таможенники обнаружили 60 незадекларированных аккумуляторов для легковых автомобилей общей стоимостью более Br5 тыс. "Сведения о данном товаре не были указаны в транспортных документах, предоставленных водителем-экспедитором к таможенному оформлению. Таким образом, субъект хозяйствования мог сэкономить на уплате таможенных платежей свыше Br2 тыс.", - пояснили в Брестской таможне.

По факту недекларирования груза начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере от 5 до 30 базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-