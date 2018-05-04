4 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли ввоз крупной суммы незадекларированной валюты, сообщили БЕЛТА в таможне.

Автомобиль BMW следовал из Польши в Беларусь через пункт таможенного оформления "Домачево" по зеленому коридору. В ходе досмотра у 37-летнего пассажира было обнаружено более 12,5 тыс. евро, $3 тыс. и свыше 72 тыс. сербских динаров. В соответствии с законодательством перемещаемые через границу наличные в сумме более $10 тыс. подлежат обязательному декларированию. Превышавшая установленный эквивалент сумма изъята до решения суда.

По факту недекларирования иностранной валюты в отношении ее владельца начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.5 КоАП.

С начала года брестские таможенники пресекли 20 попыток незаконного перемещения наличных денег. В 19 случаях владельцы привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.14.5 КоАП (недекларирование наличных денежных средств), еще в одном возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 (контрабанда) УК.-0-