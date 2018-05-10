Брестские таможенники пресекли ввоз незадекларированных шасси-рам грузовиков

10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли ввоз двух незадекларированных шасси-рам грузовых автомобилей, сообщили БЕЛТА в таможне.

Случай произошел в пункте таможенного оформления "Козловичи". Согласно документам, в грузовом автомобиле Scania водитель-экспедитор вез из Германии автозапчасти в адрес фирмы-получателя на территории Евразийского экономического союза. Однако в ходе таможенного контроля выяснилось, что в полуприцепе вместо заявленного груза находятся две незадекларированные шасси-рамы Renault Magnum в сборе с двигателем, коробкой передач, колесами, передним и задним мостами. Общая стоимость незадекларированного товара составила более Br22 тыс.

По факту недекларирования таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере от 5 до 30 базовых величин, а индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу - до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.-0-