Брестские таможенники задержали крупную партию арматуры для трубопроводов

5 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза крупной партии арматуры для трубопроводов, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Грузовой автомобиль DAF следовал из Чехии через республиканский пункт таможенного оформления "Козловичи". Водитель-экспедитор представил к оформлению документы, согласно которым на территорию ЕАЭС ввозилось монтажное оборудование и пластиковые стройматериалы. Однако, кроме этого товара, в грузовом отсеке полуприцепа находилось свыше 5,5 тыс. единиц кранов, переходников, адаптеров, фитингов и другой арматуры для трубопроводов, сведения о которых отсутствовали в товаросопроводительных документах.

Стоимость груза составила Br94 тыс. Не заявив о нем сведений, субъект хозяйствования намеревался сэкономить на таможенных платежах свыше Br18 тыс. По факту недекларирования товара субъектом хозяйствования Брестская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП.-0-