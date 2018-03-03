Брестский фонд поддержки деловых инициатив незаконно обогащался на выдаче микрозаймов

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте финансово-образовательный местный фонд поддержки деловых инициатив незаконно обогащался на выдаче микрозаймов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генеральную прокуратуру Беларуси.

По уставу организация должна была выдавать гражданам микрозаймы на осуществление ремесленной деятельности. При этом обратившиеся получали деньги со ставкой до 650% безотносительно к сфере их последующего применения. По итогам проверки прокуратура Бреста внесла соответствующее представление руководителю фонда. Однако он не принял меры по устранению нарушений.

Совместно с главным управлением юстиции Брестского облисполкома прокуратура направила в областной суд исковое заявление о ликвидации данного фонда поддержки деловых инициатив. Иск суд удовлетворил. Решение вступило в законную силу после рассмотрения жалобы организации в Верховном суде.

Кроме того, аналогичные нарушения прокуроры выявили в деятельности еще двух подобных фондов Бреста. В настоящее время решается вопрос об их ликвидации.-0-