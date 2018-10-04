Брестский мошенник брал предоплату за укладку плитки и исчезал

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина год брал предоплату за укладку плитки, а после исчезал, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Под предлогом оказания услуг по благоустройству земель и укладке тротуарной плитки с июня 2017 по июль 2018 года 30-летний мужчина в качестве предоплаты получил от физлиц и ИП более Br26 тыс. После этого он создавал видимость работы, а через какое-то время пропадал, так и не выполнив обязательства", - рассказали в СК.

Брестскими следователями возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Также в распоряжении следствия имеется информация, что в 2014 году в отношении мужчины уже возбуждалось подобное уголовное дело. Тогда он принимал предоплату за заказы по установке дверей, но не доводил работу до конца по различным причинам.

Следственный комитет призывает граждан быть бдительными при заключении сделок по выполнению работ или оказанию услуг.-0-