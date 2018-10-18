Брестский областной суд огласил приговор по делу о взрыве на Лунинецкой ТЭЦ

18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном суде сегодня состоялось оглашение приговора по делу о взрыве на строящейся Лунинецкой ТЭЦ, передает корреспондент БЕЛТА.

Взрыв на Лунинецкой ТЭЦ произошел 26 августа 2014 года. В результате обрушения конструкций строящегося здания погиб один человек, двое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Фигурантами уголовного дела являются четверо должностных лиц системы Министерства энергетики и РУП "Брестэнерго". Двое из них признаны виновными по ч.3 ст.425 (бездействие должностного лица, повлекшее тяжкие последствия) УК. Они приговорены к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также на пять лет они лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на предприятиях энергетического комплекса.

Обрушение стен и перекрытий на Лунинецкой ТЭЦ произошло при взрыве в момент пуско-наладочных мероприятий "Следственный комитет работает на месте взрыва в цеху строящегося объекта "Лунинецкая ТЭЦ". Обрушение стен и перекрытий на Лунинецкой ТЭЦ произошло в результате взрыва в момент пуско-наладочных мероприятий", - рассказали в СК.

Еще один мужчина признан виновным по ч.3 ст.425 и ч.1 ст.427 (служебный подлог) УК. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Он на четыре года лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей в организациях энергетики. Также он приговорен к исправительным работам сроком на один год с удержанием в доход государства 20% заработка. Фигуранты заключены под стражу в зале суда.

Четвертый подсудимый признан виновным по ч.1 ст.427 УК. Он приговорен к одному году исправительных работ с удержанием в доход государства 20% заработка.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-