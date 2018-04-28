Бригадир сельхозпредприятия в Лидском районе два года занимался приписками

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бригадир фермы сельскохозяйственного предприятия в Лидском районе выполнял показатели по привесам крупного рогатого скота за счет приписок. Такая информация размещена на сайте Комитета государственного контроля, сообщает БЕЛТА.

Работники финансовой милиции и Лидского межрайкомитета госконтроля установили, что бригадир в 2015-2017 годах занимался масштабными приписками привесов крупного рогатого скота. Чтобы избежать ответственности за невыполнение программ по наращиванию объемов производства говядины, он намеренно завышал показатели производственно-хозяйственной деятельности фермы.

Фиктивные привесы крупного рогатого скота повлекли необоснованную выплату заработной платы бригадиру и рабочим на общую сумму свыше Br11,6 тыс. Кроме того, образовалась недостача живой массы скота (более 290 т).

Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.427 УК (служебный подлог). Ведется предварительное расследование.-0-