23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брошенный окурок стал причиной пожара на балконе в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
Прохожие днем 22 марта сообщили в МЧС о горящем балконе на пятом этаже дома на ул. Левкова, 35. Вырывающееся пламя также перекинулось и на расположенный выше балкон. "При пожаре повреждено имущество, оконная рама, закопчена квартира. Также повреждена обшивка балкона расположенной выше квартиры", - проинформировали в управлении.-0-
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