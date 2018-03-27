Бухгалтер в Воложине расплачивалась деньгами фирмы за свои покупки

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление СК по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Воложина, которая обвиняется в хищении имущества фирмы. Об этом сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Женщина работала главным бухгалтером в обществе с ограниченной ответственностью и систематически похищала деньги. Факты противоправных действий были вскрыты сотрудниками фирмы, соответствующие материалы направлены в правоохранительные органы. "Следствие установило, что женщина имела доступ к счету общества и даже в отпуске в режиме онлайн оплачивала покупку продуктов, одежды, дорогостоящих товаров для личных нужд. Кроме того, необоснованно начисляла себе завышенную зарплату. Таким образом, с января по октябрь прошлого года она похитила деньги фирмы на общую сумму Br18,5 тыс.", - проинформировала Татьяна Белоног.

Действия обвиняемой квалифицированы следствием как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно, в крупном размере (ч. 1,2,3 ст. 210 УК). Женщина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Во время расследования установлен ряд нарушений в управленческой деятельности, бухгалтерском учете общества. В связи с этим следствием направлено представление об устранении выявленных причин и условий, способствовавших совершению противоправных действий.-0-