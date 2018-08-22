Бывшая завлабораторией минской больницы получила 3,5 года лишения свободы за взятку

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска приговорил бывшую заведующую клинико-диагностической лабораторией 9-й городской клинической больницы Минска к 3 годам 6 месяцам лишения свободы за взятку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

Обвиняемая брала деньги в несколько приемов с июня по декабрь 2016 года. Всего ей передали 6 тыс. евро за внесение в проект технических характеристик автоматического анализатора мочи таких изменений, которые позволили бы научно-производственному частному унитарному предприятию участвовать при проведении госзакупки, а также в последующем получать выгоды имущественного характера.

Судом женщина признана виновной в получении взятки, в том числе в крупном размере. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. У обвиняемой конфискуют имущество, ее лишат права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор может быть обжалован и опротестован.-0-