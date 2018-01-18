Бывшего гендиректора Банковского процессингового центра судят в Минске

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению бывшего руководителя Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Экс-гендиректор обвиняется в получении взятки и хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Второго фигуранта этого дела - гражданина Латвии - обвиняют в даче взятки. До задержания он работал менеджером по продажам частной латвийской компании.

В начале заседания защитник Геннадия Зубарева заявила ходатайство о рассмотрении дела в режиме закрытого судебного заседания. Это она аргументировала тем, что в материалах дела есть сведения, составляющие банковскую тайну третьих лиц, чьи интересы могут быть затронуты разглашением этой тайны, а также коммерческую тайну белорусских и иностранных юрлиц.

Рассмотрев ходатайство, суд принял решение, что на данной стадии оно подлежит отклонению. Рассмотрение дела продолжится в открытом судебном заседании.-0-