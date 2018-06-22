Бывшего главного архитектора Бобруйска за взятки суд приговорил к 3 годам колонии

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшего главного архитектора Бобруйского горисполкома за взятки суд приговорил к 3 годам колонии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Могилевского областного суда.

Приговором суда Чериковского района Могилевской области мужчина был признан виновным по ч.1, 2 ст.430 УК (получение взятки и повторное получение взятки). Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован.

Как сообщалось, начальника отдела архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома по подозрению в использовании служебных полномочий в корыстных целях задержали осенью 2017 года. Противоправные действия должностного лица выявили сотрудники ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома. Было установлено, что мужчина принимал от директоров фирм ценности в качестве взяток за согласование архитектурных проектов.-0-