Бывшего замдиректора "Гомельских электрических сетей" будут судить за взятки

11 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора по капитальному строительству филиала "Гомельские электрические сети" РУП "Гомельэнерго" по фактам получения взяток. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд. По версии следствия, в 2017 году обвиняемый как председатель временных конкурсных комиссий по выбору подрядных организаций для строительно-ремонтных работ на объектах филиала дважды получил в качестве взятки деньги от начальника строительного участка ООО "Анистройсервис". "Согласно материалам дела, взяткодатель таким образом благодарил должностное лицо за приглашение для участия в процедуре по выбору подрядной организации и заключение в интересах коммерческой структуры дополнительных соглашений, которые увеличили объемы работ и цену договора, а также за проведение первоочередных расчетов за выполненные работы. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила Br3,5 тыс.", - рассказала Мария Кривоногова.

"В ходе предварительного расследования изучались причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. Следственным управлением УСК по Гомельской области внесены представления в адрес РУП "Гомельэнерго" и его филиала. Оба представления рассмотрены с участием следователя на собраниях руководителей указанных организаций и их структурных подразделений", - добавила Мария Кривоногова.-0-