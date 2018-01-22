Бывшего зампредседателя Логойского райисполкома подозревают в получении взятки

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшего заместителя председателя Логойского райисполкома подозревают в получении взятки, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Правоохранители во время оперативно-разыскных мероприятий установили, что 53-летний мужчина получил взятку от фирмы из Минской области за предоставление ей дополнительных объектов для строительства в районе. "Взятка заключалась не в получении денег, а в установке крыши в строящемся доме, - отметили в УВД. - Оперативники выяснили, что стоимость работ по устройству стропильной системы и кровли на строящемся доме были существенно занижены - на сумму более Br6 тыс. Таким образом, сэкономленные средства и предоставление липового подряда на строительство стало поводом для подозрений во взяточничестве".

Сейчас устанавливается принадлежность мужчины к иным фактам противоправной деятельности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 (получение взятки) УК Беларуси.-0-