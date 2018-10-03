Бывших заведующих фермой в Кричевском районе подозревают в сокрытии падежа телят

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух бывших заведующих молочно-товарной фермой сельхозпредприятия в Кричевском районе подозревают в искажении данных о падеже телят, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Два уголовных дела расследует Кричевский районный отдел Следственного комитета. По данным следствия, фигуранты с декабря 2017-го по май 2018 года допустили падеж 29 молодых телят. "Для того чтобы скрыть неудовлетворительную статистику, искажали в сторону уменьшения общее число фактически павшего молодняка. Они вносили неверные данные в отчеты, а также давали указания подчиненным составлять фиктивные заявления об удержании денег из их зарплат за якобы приобретенных ими животных", - рассказали в СК. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 424 УК (злоупотребление служебными полномочиями).

Не менее четырем работникам фермы не выплачены заработанные ими деньги в размере свыше Br220. Следователи устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности бывших руководителей. Расследование продолжается.-0-