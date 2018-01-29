Бывший директор ОАО "Дрибин Агро" приговорен к 5 годам тюрьмы за хищение и злоупотребление властью

29 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Суд Горецкого района приговорил к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности бывшего директора ОАО "Дрибин Агро", сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Владимир Синкевич.

Преступная деятельность бывшего директора ОАО "Дрибин Агро" пресечена сотрудниками УБЭП УВД облисполкома.

По словам заместителя начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД облисполкома Владимира Белоножко, в 2014-2015 годах директор ОАО "Дрибин Агро", будучи в должности председателя СПК "Дрибин", злоупотребляя своими служебными полномочиями, совершил хищение товарно-материальный ценностей, принадлежащих СПК, причинив ущерб кооперативу на сумму Вr242.

Кроме того, его действия повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в причинении ущерба СПК в особо крупном размере в виде необоснованного начисления и выплаты денежных средств работникам строительных бригад более чем на Вr14,5 тыс., а также излишне произведенных кооперативом отчислений в фонд социальной защиты населения в сумме Вr4,35 тыс. и в фонд обязательного страхования от несчастных случаев на производстве в сумме Вr87.

Его действия квалифицированы как злоупотребление служебными полномочиями (ч.3 ст.424 УК) и хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ч. 1,2 ст.210 УК). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован или опротестован в законном порядке.-0-