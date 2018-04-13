Бывший главврач Пинской центральной больницы приговорен к 3,5 годам лишения свободы

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший главный врач Пинской центральной больницы приговорен к 3,5 годам лишения свободы, сообщили БЕЛТА в Верховном суде.

Дело рассматривалось в суде Центрального района Минска. Такой же срок получил и бывший врач лабораторной диагностики (заведующий отделением лабораторной диагностики) больницы. Оба фигуранта обвинялись в получении взятки. "Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок три года каждому", - проинформировали в Верховном суде.

Как сообщалось, главврача Пинской больницы сотрудники КГБ задержали с поличным 18 апреля 2017 года при получении взятки в размере 2,8 тыс. евро. Известно, что он систематически получал откаты за организацию победы нужного поставщика для диагностических лабораторий в ходе тендерных торгов. В последующем за получение взяток были задержаны десять руководящих работников системы здравоохранения Гомельской, Могилевской и Гродненской областей, а также Минска. Суммы незаконных денежных вознаграждений составляли от $400 до $5 тыс.-0-