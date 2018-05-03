Бывший юрисконсульт приговорен к 7 годам лишения свободы за незаконную приватизацию квартир в Минске

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший юрисконсульт филиала одного из открытых акционерных обществ приговорен к 7 годам лишения свободы за незаконную приватизацию квартир в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.
Суд Ленинского района Минска признал жителя столицы виновным в мошенничестве, злоупотреблении служебными полномочиями, превышении служебных полномочий, получении взятки, подстрекательстве к даче взятки. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. По решению суда, у обвиняемого конфискуют имущество. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением юридически значимых действий, на срок 5 лет.
Приговор в законную силу не вступил. Он был обжалован и опротестован.
Как сообщалось ранее, обвиняемый с июля 2013 года по апрель 2016-го получил денежные вознаграждения на общую сумму более Br7,3 тыс. от 84 работников предприятия за благоприятное решение вопросов по приватизации квартир, в которых они проживали. Фигурант заключал договоры приватизации ведомственных жилых помещений на основании доверенности Министерства архитектуры и строительства, которому подчинялось ОАО, а также выступал членом соответствующей комиссии филиала, в связи с чем являлся должностным лицом. Так, 40-летний мужчина совершил действия по незаконной приватизации 10 квартир, состоявших на балансе строительной организации, чем причинил ущерб государству в размере свыше Br750 тыс. Также он занизил стоимость еще 40 жилых помещений на Br50 тыс. В нескольких случаях он подстрекал граждан к даче взяток руководству ОАО якобы за приватизацию квартир, однако, получив денежные средства, распорядился ими по собственному усмотрению.
Противоправную деятельность фигуранта пресекли сотрудники УБЭП ГУВД и ОБЭП Партизанского РУВД Минска. Для установления всех обстоятельств были проверены более 200 сделок по приватизации жилых помещений, совершенных юрисконсультом в период трудовой деятельности.-0-
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