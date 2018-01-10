10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший коллега совершал крупные платежи в онлайн-игре с карточки минчанина, сообщила БЕЛТА официальный представитель Московского РУВД столицы Ольга Михаленя.

В РУВД с заявлением о хищении 10 тыс. российских рублей с банковской карты обратился минчанин. Милиционерам мужчина пояснил, что карточка находилась у него, однако на телефон стали приходить сообщения от банка о списании денежных средств в российских рублях. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Московского РУВД было установлено, что хищение денег с карт-счета совершил бывший коллега потерпевшего.

Мужчины одно время работали на одном из предприятий Могилева. Перед работой оставляли свои личные вещи в раздевалке. Однажды, воспользовавшись отсутствием коллеги, злоумышленник сфотографировал реквизиты его банковской карты. Вскоре мужчина уволился и, имея на руках чужие реквизиты, осуществил платежи в одной из онлайн-игр.

Задержанным оказался неработающий мужчина 1985 года рождения, ранее не судимый. С его слов, он не предполагал, что сотрудники милиции смогут установить, кто похитил деньги.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК Беларуси. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо без лишения.-0-