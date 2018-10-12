Бывший начальник районной ИМНС в Гомеле приговорен к 5,5 года колонии за коррупцию

12 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Железнодорожного района Гомеля огласил постановление по уголовному делу по обвинению бывшего начальника одной из районных ИМНС областного центра, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Обвиняемого задержали в феврале текущего года по подозрению в коррупции. По данным следствия, установлены факты превышения власти и служебных полномочий, совершенных чиновником в 2017 году в интересах двух руководителей коммерческих структур и одного ИП, а также факт получения им взятки. Отмечалось, что при рассмотрении дела об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности, совершенном его знакомой, начальник райинспекции необоснованно минимизировал наказание.

По одному из эпизодов обвинения по ч.3 ст.424 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебными полномочиями) гомельчанин оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления. Как рассказала Ольга Барсукова, обвиняемый признан виновным в превышении власти и служебных полномочий, а также в получении взятки - ч.3 ст.426 и ч.3 ст.430 Уголовного кодекса.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с конфискацией всего имущества и отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также гомельчанин лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, сроком на 4 года.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленные законом сроки.-0-