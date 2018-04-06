Бывший начальник сектора закупок "Брестэнерго" приговорен к 5,5 годам колонии за взятки

6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Бреста вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника сектора по закупкам материально-технических ресурсов РУП "Брестэнерго", сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора города Екатерина Ромашко.

Мужчина 1974 года рождения работал трейдером на товарной бирже, представляя интересы РУП "Брестэнерго". Будучи осведомленным о сроках и условиях проведения торгов, он согласился направлять нужную информацию представителям одного из частных предприятий. Мужчина сообщал на фирму сведения о спецификации товаров, номера заявок, сроки их размещения на бирже, способствуя тем самым победе компании на биржевых торгах. За это он получал денежные вознаграждения от $300 до Br10 тыс.

В течение длительного периода - с 15 января 2014 года по 24 января 2017-го - систематически принимал от представителей ООО взятки в связи с занимаемым им положением, за благоприятное решение входящих в его компетенцию вопросов. Доказано пять эпизодов получения взяток. В целом полученный преступным путем доход составил Br53,4 тыс.

Должностное лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1, ч.3 ст.430 (получение взятки, повторно, в особо крупном размере) УК. Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-