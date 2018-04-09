Бывший работник сельисполкома подозревается в клевете на начальника угрозыска Логойского РОВД

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший работник сельисполкома подозревается клевете на начальника угрозыска Логойского РОВД, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Подозреваемый стал распространять информацию сомнительного содержания, касающуюся начальника уголовного розыска Логойского РОВД. В частности, мужчина утверждал знакомым, что с него были сняты обвинения по делу о смертельном ДТП из-за того, что он якобы дал взятку начальнику уголовного розыска. Слухи быстро дошли до представителей районной власти и Логойского РОВД. Об этом в известность был поставлен начальник райотдела, а также сотрудники 8-го управления собственной безопасности МВД. "В ходе разбирательств по данному факту было установлено, что распространяемая информация не соответствует действительности. В результате Логойским РОСК было возбуждено уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса ("Клевета") в отношении гражданина, который распространял неправдивые сведения, порочащую репутацию и честь сотрудника милиции. Максимальное наказание по данному поводу - до трех лет лишения свободы", - добавили в УВД.

Авария произошла 3 января в Логойском районе. Тогда в результате наезда погиб житель деревни Янушковичи. Водитель с места происшествия скрылся. "Оперативники уголовного розыска Логойского РОВД начали отрабатывать версии произошедшего, а также, по показаниям свидетелей, устанавливать лиц, которые могли быть причастны к смертельному наезду. В круг подозреваемых попал и житель деревни Калачи, на тот момент занимавший руководящую должность в местном сельисполкоме", - рассказали в УВД. Вместе с тем два дня спустя по результатам оперативно-разыскных мероприятий водителя нашли. Им оказался житель деревни Янушковичи. Людям, в отношении которых проводились проверочные мероприятия, были принесены извинения.

Правоохранители пока не установили причин, побудивших подозреваемого распускать слухи о взяточничестве. Рассматриваются несколько версий, в том числе месть сотрудникам милиции за принесенные неудобства, а также личная неприязнь.

Кроме того, в ходе расследования открылись новые обстоятельства, касающиеся подозреваемого. При обыске по месту жительства мужчины, уже освобожденного от занимаемой должности, были обнаружены патроны к огнестрельному оружию. Было возбуждено еще одно уголовного дело - уже по статье 295 УК ("Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ"). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.-0-