Бывший сотрудник стройорганизации Бреста подозревается в хищении более Br35 тыс.

3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники УБЭП УВД Брестского облисполкома выявили нарушение законодательства при проведении подрядных торгов и расходовании бюджетных средств в одной из строительных организаций областного центра, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Сергей Дученко.
Главным подозреваемым является неработающий брестчанин 1982 года рождения. Мужчина с 27 февраля по 30 декабря 2015 года, работая в должности старшего мастера, необоснованно списал фактически не поставленные на стройку 22,2 т металлоконструкций. Таким образом были похищены бюджетные средства на общую сумму Br35,3 тыс.
Следственное управление УСК по Брестской области возбудило в отношении подозреваемого уголовное дело по ч.4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Мужчина задержан. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.-0-
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