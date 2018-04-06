Бывший тренер ДЮСШ в Ганцевичах осужден за интимную связь с несовершеннолетней

6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ганцевичского района вынес приговор в отношении 25-летнего местного жителя за интимную связь с несовершеннолетней, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель прокурора Ганцевичского района Вадим Богатко.

Девятиклассница одной из школ района забеременела в мае прошлого года. Учителя заметили, что внешность 14-летней школьницы сильно изменилась. Девочку пригласили на разговор, во время которого она призналась, что находится в интересном положении. Педагоги сообщили об этом в отдел образования, откуда информацию передали в районный отдел Следственного комитета. В ходе проверки выяснилось, что к беременности несовершеннолетней причастен тренер по волейболу детско-юношеской спортивной школы. Учреждение образования сразу же разорвало трудовые отношения с молодым специалистом.

Когда несовершеннолетняя родила ребенка, опеку над ним оформила мать обвиняемого.

Молодой человек признан виновным по ч.2 ст.168 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) УК. Суд приговорил обвиняемого к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2,5 года и с лишением права занимать должности в учреждениях образования на пять лет.

Приговор вступил в законную силу.-0-