Бывший тренер ДЮСШ в Ганцевичах осужден за интимную связь с несовершеннолетней

6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ганцевичского района вынес приговор в отношении 25-летнего местного жителя за интимную связь с несовершеннолетней, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель прокурора Ганцевичского района Вадим Богатко.
Девятиклассница одной из школ района забеременела в мае прошлого года. Учителя заметили, что внешность 14-летней школьницы сильно изменилась. Девочку пригласили на разговор, во время которого она призналась, что находится в интересном положении. Педагоги сообщили об этом в отдел образования, откуда информацию передали в районный отдел Следственного комитета. В ходе проверки выяснилось, что к беременности несовершеннолетней причастен тренер по волейболу детско-юношеской спортивной школы. Учреждение образования сразу же разорвало трудовые отношения с молодым специалистом.
Когда несовершеннолетняя родила ребенка, опеку над ним оформила мать обвиняемого.
Молодой человек признан виновным по ч.2 ст.168 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) УК. Суд приговорил обвиняемого к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2,5 года и с лишением права занимать должности в учреждениях образования на пять лет.
Приговор вступил в законную силу.-0-
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