Бывший замдиректора дома-интерната для престарелых и инвалидов в Минском районе приговорен к 4 годам

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-замдиректора психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов №1 в Минском районе приговорен за взяточничество к 4 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Обвиняемый признан виновным в неоднократном получении взяток. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. Мужчина лишен права занимать определенные должности на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в Минский облсуд через суд Минского района.

По данным следствия, замдиректора использовал служебные полномочия в корыстных целях. Мужчина систематически получал взятки от представителей коммерческих предприятий за благоприятное решение вопроса о признании поставщиков товарно-материальных ценностей для нужд дома-интерната победителями в госзакупках. Следствие собрало доказательства по пяти эпизодам преступной деятельности, в результате которых получены взятки в Br550 и различное имущество.

Задержан обвиняемый в сентябре 2017 года за получение взятки на рабочем месте.-0-