Бывший зампредседателя правления Молодечненского райпо приговорен к 7 годам за взятку

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска вынес приговор в отношении бывшего заместителя председателя правления Молодечненского райпо, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.
Обвиняемый признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества. Кроме того, его лишат права занимать определенные должности на срок 5 лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
В суде установлено, что мужчина, обсудив с гендиректором одного из ОАО предварительную договорную цену котельного оборудования, выдвигаемого этим обществом для участия в тендере, договорился оказать ему содействие. За взятку зампредседателя правления обещал обеспечить подготовку техзадания, которое бы позволяло ОАО победить в тендере и поставить дорогостоящее котельное оборудование.
Затем обвиняемый с 2015 по 2018 год в несколько приемов и разными суммами принял взятку на общую сумму Br60 тыс.-0-
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