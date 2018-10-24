Бывший зампредседателя правления Молодечненского райпо приговорен к 7 годам за взятку

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска вынес приговор в отношении бывшего заместителя председателя правления Молодечненского райпо, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

Обвиняемый признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества. Кроме того, его лишат права занимать определенные должности на срок 5 лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

В суде установлено, что мужчина, обсудив с гендиректором одного из ОАО предварительную договорную цену котельного оборудования, выдвигаемого этим обществом для участия в тендере, договорился оказать ему содействие. За взятку зампредседателя правления обещал обеспечить подготовку техзадания, которое бы позволяло ОАО победить в тендере и поставить дорогостоящее котельное оборудование.

Затем обвиняемый с 2015 по 2018 год в несколько приемов и разными суммами принял взятку на общую сумму Br60 тыс.-0-