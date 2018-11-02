Частная компания из Витебска оштрафована за торговлю средствами противопожарной защиты без лицензии

2 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области привлек к административной ответственности частное предприятие из областного центра за реализацию противопожарных дверей, люков и ворот без наличия лицензии на этот вид деятельности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела в апреле 2018 года выявлен факт монтажа в одной из районных больниц противопожарных дверей и люков, реализация которых разрешена при наличии специального разрешения (лицензии). Поставщиком этой продукции являлось общество с ограниченной ответственностью из Витебска. Налоговые инспекторы в ходе проверки установили, что частное предприятие в период с апреля 2017-го по апрель 2018 года реализовало 99 противопожарных дверей, люков и ворот на общую сумму около Br152 тыс., получив доход свыше Br64 тыс. При этом оно не имеет лицензии и не зарегистрировано в реестре лицензиатов, осуществляющих деятельность по обеспечению пожарной безопасности.

Рассмотрев материалы дела, экономический суд признал частное предприятие виновным в совершении административного правонарушения по части 1 ст. 12.7 КоАП РБ (предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии) и оштрафовал юридическое лицо на Br367,5 (15 базовых величин) с конфискацией 20% незаконно полученного дохода (около Br12,8 тыс.). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 500 базовых величин (сейчас базовая величина составляет Br24,5) с конфискацией до 100% дохода. При вынесении постановления суд учитывал соразмерность взыскания совершенному правонарушению и причиненного им вреда, а также принцип справедливости административной ответственности. Постановление суда не обжаловалось и вступило в законную силу.-0-