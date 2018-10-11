Четверо дачных воров за несколько лет похитили вещей на Br170 тыс.

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо дачных воров в Минской области за несколько лет похитили вещей на Br170 тыс., расследование серии хищений завершено. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Нескольких лет в милицию поступали заявления о дачных кражах. Впоследствии четверо мужчин были задержаны при совершении ими очередного преступления. "Следствием установлено, что они на микроавтобусе объезжали дачные поселки и искали дома, где не было хозяев. Воры взламывали замки, проникали в дом, гараж или хозпостройку и выносили любые вещи: мебель, электроинструменты, бытовую технику и предметы интерьера. Иногда потерпевшие обнаруживали свой дом вообще пустым", - рассказали в СК. Похищенное воры сбывали на рынках Минска, обустраивали собственные дома.

"Всего установлено около 90 фактов хищения. Часть вещей - около тысячи наименований - обнаружена и изъята при обысках, в том числе дома у фигурантов. Общая сумма причиненного ущерба составляет более Br170 тыс. Ущерб частично возмещен путем возврата имущества потерпевшим", - уточнили в Следственном комитете.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-