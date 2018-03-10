Четверо пострадавших в результате падения снега с кровли катка в Гомеле отпущены из медучреждений

10 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Четверо пострадавших в результате падения снега с кровли крытого катка в Гомеле отпущены из медучреждений, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления здравоохранения Гомельского облисполкома Игорь Баранов.

Всем поступившим в медучреждения пострадавшим в результате падения снега с кровли крытого катка своевременно и в полном объеме была оказана вся необходимая медицинская помощь. После осмотра четверо из них, в том числе и дети, отпущены из медучреждений.

Один ребенок, получивший тупую травму глаза, направлялся на консультацию к офтальмологу. На данный момент он также выписан домой.

Как сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, на данный момент госпитализирована только одна женщина, которая получила легкую черепно-мозговую травму. Пациентка находится в больнице для прохождения дальнейшего обследования.

Как сообщалось, 10 марта в 18.37 по прямой линии 103 от дежурного поступило сообщение о том, что в Гомеле на пересечении Речицкого проспекта и улицы Косарева произошло обрушение кровли ледового катка.

По прибытии к месту вызова было установлено, что произошел обрыв и обрушение части мягкой кровли крытого ледового катка. В результате травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе двое детей в возрасте 7 и 11 лет.

Работники МЧС незамедлительно организовали работы по расчистке снега, дополнительно были привлечены курсанты Университета гражданской защиты МЧС, сотрудники ОМОН, РОВД, ГАИ.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-