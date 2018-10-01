Четверо работников БЖД попались на хищении дизтоплива

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские правоохранители раскрыли преступную схему хищения дизельного топлива на железной дороге, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РОВД Бреста задержали четверых работников Белорусской железной дороги - двоих брестчан и двух жителей Минска. Преступный квартет занимался хищением топлива с дизельных генераторов холодильного оборудования вагонов-рефрижераторов. При транспортировке продукции злоумышленники специально выключали морозильное оборудование, чтобы сэкономить топливо.

В момент задержания мужчины успели похитить и загрузить в личный автомобиль более 1,3 т дизтоплива с рефрижераторной секции РУП "Минское отделение Белорусской железной дороги" на сумму более Br1,8 тыс.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.211 УК (присвоение вверенного имущества группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.-0-