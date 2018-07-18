Четыре человека погибли в Индии при обрушении двух зданий

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии жертвами обрушения двух зданий стали четыре человека, еще не менее десяти человек могут находиться под завалами, сообщает телеканал NDTV.

Происшествие случилось сегодня в окрестностях Дели в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. По данным местных СМИ, шестиэтажное здание, находившееся на этапе строительства, рухнуло на четырехэтажный жилой дом, стоящий рядом. Причины пока не установлены.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы, известно, что под завалами могут находиться несколько взрослых и ребенок в возрасте года. По словам очевидцев, всего в доме проживали 18 семей.

Полиция уже начала расследование и задержала трех человек, включая владельца строившегося здания. -0-