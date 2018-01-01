1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека пострадали в новогоднюю ночь в столице от неправильного использования пиротехники, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Согласно оперативным данным, за ночь от неправильного использования пиротехники пострадали четыре человека. Еще 31 декабря в 20.29 поступила информация о получении перелома пальца кисти и получении ожога 1-3-й степени (2%) учащимся десятого класса. Школьник поджигал петарду в квартире жилого дома. После оказания первой медицинской помощи 15-летний парень был отпущен домой.

Ожоги 1-3-й степени (0,5%) кисти также получил 19-летний парень. В 2.37 13-летний школьник поджигал петарды во дворе жилого дома и получил ожог пальца кисти.

К травмам в новогоднюю ночь привело и неправильное использование бенгальских огней: 26-летний парень в 02.22 получил термический ожог 1-2-й степени пальцев обеих кистей. После оказания первой медицинской помощи он отпущен.

Кроме того, 31 декабря в 22.18 на номер "101" поступило сообщение о попадании петарды в окно квартиры, расположенной на десятом этаже жилого дома по ул. Заславской. В результате происшествия повреждено остекление оконного проема, в квартиру пиротехническое изделие не попало. Пострадавших нет. Помощь спасателей не потребовалась.

Уже через 20 минут похожий случай произошел на третьем этаже в жилом доме по ул. Каховской. Петарда разбила окно квартиры 74-летней пенсионерки. Никто не пострадал.

В МЧС напомнили, что при использовании пиротехнических изделий нужно располагать их на ровной поверхности, не ближе 30 м от людей, строений, деревьев, дорог. Запрещается использовать пиротехнику дома. "Обязательно примите меры по недопущению опрокидывания изделия во время его работы. Поджигайте конец фитиля на расстоянии вытянутой руки (не наклоняясь над изделием) и немедленно отойдите на безопасное расстояние, не используйте пиротехнику в ветреную погоду. Если фейерверк не получилось запустить с первого раза, никогда не пробуйте повторить эту попытку еще раз", - подчеркнули в ведомстве.-0-